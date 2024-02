PS quer obrigar os médicos a permanecer no SNS. Iniciativa Liberal diz que "não é assim que se resolvem as coisas"

PS pondera obrigar médicos a permanecer no SNS durante algum tempo e criar compensações, tendo em conta o investimento público na formação, para os que quiserem emigrar ou trabalhar no privado. A Iniciativa Liberal critica esta medida que, diz, "mostra o desespero do PS face à situação de degradação a que deixaram que a carreiras médicas chegassem". "Não é assim que se resolvem as coisas", afirmou Rui Rocha.