Miguel Sousa Tavares está convencido de que Pedro Passos Coelhos não leu o livro que apresentou: o ex-primeiro-ministro de Portugal tem uma "memória e um passado a defender", justifica.

Há duas "coisas do populismo" que o comentador acha "idiotas": procurar respostas simples para problemas complexos e achar que a resposta aos problemas do presente e do futuro são o regresso ao passado.