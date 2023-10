A Inteligência Artificial desenvolve-se todos os dias, para o bem e para o mal. De hoje para amanhã é possível replicar pessoas, aprender vozes e tornar muito difícil a distinção entre a realidade e a tecnologia.

Foi o que fizemos, aqui, na TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), nesta reportagem com Manuel Luís Goucha. Um modelo a três dimensões que se parece exatamente com o apresentador.