Apesar dos progressos lentos da contraofensiva, as forças ucranianas vão avançado em alguns pontos da linha da frente. Um dos últimos lugares conquistados foi a aldeia de Andriivka, a sul de Bakhmut.

De lá chegam-nos imagens recolhidas pela agência Associated Press, que acompanhou os militares, e também imagens da câmara pessoal do comandante que hasteou a bandeira ucraniana entre as ruínas.