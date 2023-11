Sem documentos, sem ordenado e sem saber quem é o patrão: assim vivem as vítimas da rede de tráfico humano desmantelada no Alentejo

Esta terça-feira foi desmantelada no Alentejo uma rede criminosa suspeita de tráfico de pessoas. Em causa estão trabalhadores de campos agrícolas que viviam em condições desumanas de quase escravidão. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) esteve com imigrantes, que falam em escravidão e fome, numa casa sem o mínimo de conforto em que residem 19 timorenses.