Sousa Tavares: "É pacóvio que a primeira medida do Governo seja uma manifestação de patriotismo saloio"

Na 5.ª Coluna desta semana, Miguel Sousa Tavares analisa as primeiras 48 horas do Governo que assumiu funções esta terça-feira. O comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) critica a decisão de Luís Montenegro de alterar o logótipo do Governo, bem como a postura de Paulo Rangel, novo ministro dos Negócios Estrangeiros, na cimeira da NATO.