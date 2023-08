"Temos de aguardar que o Presidente tome a sua decisão", diz ministra da Habitação sobre o novo diploma

O Governo está a aguardar pela decisão do Presidente da República sobre o pacote Mais Habitação. A ministra Marina Gonçalves diz que este é o tempo do presidente e que o mais importante é ter medidas que criem instrumentos capazes de ajudar as famílias. Marcelo Rebelo de Sousa já leu as mais de 90 páginas do diploma e garante uma decisão no final das férias.