Tony Carreira: "Façam a pergunta à GNR: porque é que o teste de álcool foi feito cinco horas depois do acidente?"

À saída para a pausa de almoço do segundo dia do julgamento da morte de Sara Carreira, o cantor recorda que "nada vai mudar as saudades" que sente da filha e que não o move "o espírito de vingança". Mas lamenta que os arguidos não assumam o que aconteceu "com todos os erros", optando por "uma tática de advogados, que é amnésia". Lamenta ainda que não existam respostas para questões importantes.