Trabalhar com fé: altar da JMJ construído por trabalhadores de todo o mundo

Na contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude, o polémico altar palco vai entretanto ganhando forma. É entre Loures e Lisboa que está a ser construído e com trabalhadores de norte a sul do país, mas também de todo o mundo. Alisson, de 23 anos, vem de Minas Gerais do Brasil e embora admita que não é fácil pagar as despesas em Portugal, garante que Deus ajuda sempre.