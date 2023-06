Trigo, milho e combustíveis estão mais baratos do que antes da guerra. Então, porque é que o pão continua mais caro?

Desde o início da guerra da Ucrânia temos olhado para a subida do preço de alguns produtos. Normalmente, é uma matemática simples: se as matérias-primas sobem, é normal que o preço final do produto também suba. Mas, olhemos para o caso especial do pão. Se o trigo, o milho, e os combustíveis do transporte estão agora mais baratos do que estavam antes da guerra, porque é que o pão continua mais caro?