A impressionante multidão no Parque Tejo sofreu, e não foi pouco, para chegar ao local onde o Papa Francisco presidiu à vigília.

Este domingo, o dia será ainda mais complicado. Foi emitido aviso vermelho por causa do calor que promete ser ainda mais intenso, mas a noite, pelo menos, não será fria.

É a boa notícia para os milhares de peregrinos que se preparam para dormir no Parque Tejo, e garantir um lugar próximo do Papa durante a missa de encerramento, marcada para as 9:00.