“Tu foste o ministro da geringonça e agora és o traumatizado da geringonça”: o debate entre Sérgio Sousa Pinto e Adalberto Campos Fernandes na íntegra

Durante um debate terça-feira no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Sérgio Sousa Pinto afirmou que muitos dos que no PS acusam o candidato que apoia, Pedro Nuno Santos, de ser radical são os mesmos que defenderam a geringonça. Veja ou reveja o debate com Adalberto Campos Fernandes. Vale a pena - perdão, vale o play