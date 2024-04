“Um clubinho privado de portas fechadas à renovação”. Francisco Rodrigues dos Santos pondera desfiliar-se do CDS-PP

Francisco Rodrigues dos Santos, antigo presidente do CDS-PP, admite uma saída do partido. “Confesso que estou a testar os meus limites para conseguir sustentar a minha filiação no partido, não sei se conseguirei”, afirmou. Sobre o 31º Congresso do CDS-PP neste fim de semana, faz uma análise dos pontos fortes e fracos. “Com deputados, com governantes, pode verdadeiramente influenciar a ação governativa do país”, diz. Mas avisa que existe uma “perceção generalizada que o CDS se transformou num clubinho privado de portas fechadas à renovação”. Já Pedro Costa, do PS, acusa o atual presidente centrista Nuno Melo de “apropriação” das medidas socialistas e de ter um partido “ligado às máquinas”.