"Uma agressão contra a América". Como Trump vê o julgamento que já começou

O primeiro dia de Donald Trump num tribunal em Manhattan, Nova Iorque, no caso que o relaciona com o pagamento de subornos à atriz de filme para adultos Stormy Daniels, começou com o antigo Presidente dos Estados Unidos a referir-se ao processo como “uma agressão contra a América.” Donald Trump é o primeiro antigo Presidente dos EUA a ser julgado num processo criminal, num processo que pode atrapalhar a sua candidatura à Presidência em novembro deste ano, numas eleições onde continua em primeiro nas intenções de voto. O julgamento começou depois do juiz Juan Merchan ter rejeitado mais um recurso, com o objetivo de afastá-lo do caso. A defesa de Trump alegou que o facto da filha do juiz prestar serviços a membros do Partido Democrata constituía um conflito de interesses, mas o recurso foi rejeitado.