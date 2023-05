Uma empresa pode ser sustentável e rentável ao mesmo tempo? "As pequenas empresas, se não se forem adaptando, correm o risco de desaparecer"

Negócios sustentáveis e moldados à vontade aos trabalhadores. Um futuro que está já ali.

Devem as empresas manter os modelos de gestão atuais ou levar um abanão? O tema esteve em destaque no CNN Infocus, um encontro informal com empresários realizado esta terça-feira no pestana Palace em Lisboa, a questão principal: pode um negócio ser sustentável e rentável ao mesmo tempo?

A resposta não é matemática pura, mas os presentes tentaram arranjar respostas.

Para Pedro Cruz, da consultora KPMG, quem não se adaptar está mais exposto aos riscos. “Há alterações que são inevitáveis e nomeadamente as pequenas empresas se não se forem adaptando correm o risco de desaparecer, outras de irem perdendo cota de mercado.” Já Nicolas Jourdain, gestor e especialista em implementação de políticas empresas verdes em várias empresas, considera que “os consumidores estão recetivos a adquirir produtos sustentáveis, não necessariamente produtos mais caros, mas produtos que são amigos do planeta e do ambiente. Todas as empresas podem ser lucrativas e simultaneamente sustentáveis.” Mas para que tudo corra bem a vontade tem de partir dos próprios, esse é o entendimento do CEO da KPMG. “O conselho principal é olhar para aquilo que é o propósito da empresa em três dimensões: quer para o ambiente, quer para as pessoas, quer para o modelo de governo e esse propósito vai certamente dar boas dicas para aquele que é o caminho a seguir.” Um caminho que no entender de todos passa por uma revolução tecnológica, ambiental, energética e da cultura de trabalho.

Só assim, consideram ser possível atingir a sustentabilidade rentável e ser verdadeiras empresas do século XXI.