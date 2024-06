"Vai dar uma resposta cabal como deu em Aveiro": padrinho de Félix acredita na titularidade contra a Geórgia

Em Viseu, a repórter Catarina Borges está a recolher as reações de familiares e amigos próximos de João Félix, numa altura em que o avançado de 24 anos negou a existência de qualquer problema com o selecionador Roberto Martínez, apesar de ainda não ter somado qualquer minuto no Euro. O padrinho do jogador, João Paulo, diz acreditar na titularidade de Félix contra a Geórgia, no jogo desta quarta-feira.