Vai festejar o Carnaval? Prepare-se para chuva e calor (sim, leu bem)

Os festejos de Carnaval têm início este fim de semana e está tudo pronto e a postos para sair à rua, mas as previsões meteorológicas podem não ajudar à festa. Este sábado e domingo, no rescaldo da depressão Karlotta, as previsões apontam para chuva, mas nem tudo é cinzento: segunda-feira e terça-feira é esperada uma melhoria do estado do tempo, sobretudo no sul do país.