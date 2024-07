Ventura lançou o repto, polícias não aceitam: polícias no Parlamento

O Chega apelou à manifestação das forças de segurança durante o debate desta quinta-feira no Parlamento sobre o subsídio de missão. O porta-voz da plataforma sindical da PSP e GNR não vai, no entanto, responder ao repto de André Ventura. Apesar das declarações de Montenegro terem exaltado os ânimos, os polícias ainda acreditam na via negocial.