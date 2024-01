Um grande aeroporto de Alcochete será ruinoso para os contribuintes como foram as SCUT, autoestradas sem custos para o utilizador que rebentaram com as contas públicas. Quem o diz é a Vinci, multinacional que gere aeroportos em 13 países, entre os quais Portugal.

A previsão feita pela Comissão Técnica, de mais de 100 milhões de passageiros em Lisboa, é considerada uma fantasia.