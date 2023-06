Diretor da CIA fez viagem secreta à China durante período de grande tensão entre Pequim e Washington D.C.

O diretor da CIA, Bill Burns, viajou até à China em maio, avança o Financial Times, que cita cinco fontes com conhecimento da situação.

De acordo com o jornal, Burns, a quem são regularmente confiadas estas missões, apenas se encontrou com oficiais dos serviços de informação chineses, numa tentativa de reduzir a tensão na relação entre Estados Unidos e China, muito danificada pela guerra na Ucrânia e pelas questões relacionadas com o território de Taiwan.

"No mês passado, o diretor Burns deslocou-se a Pequim, onde se reuniu com os seus homólogos chineses e sublinhou a importância de manter linhas de comunicação abertas nos canais de informação", afirmou um oficial americano citado pela publicação.

A viagem de Bill Burns aconteceu num período em que Washington D.C. tenta amenizar as relações com o governo de Xi Jinping. Há meses que os Estados Unidos estão a tentar reagendar a visita do secretário de Estado Antony Blinken à China, cancelada devido ao polémico episódio com o balão chinês que sobrevoou a América do Norte. No entanto, a China ainda não aprovou nova data.

Esta segunda-feira, a China também recusou um pedido dos Estados Unidos para que Lloyd Austin, secretário da Defesa dos Estados Unidos, se reunisse em Singapura com o homólogo chinês, Li Shangfu, alvo de sanções por parte de Washington D.C. desde 2018 pela compra de equipamento militar e aeronaves de combate ao maior exportador de armas da Rússia, a Rosoboronexport.

À Reuters, uma fonte da Defesa americana revelou que Pequim recusou dezenas de convites semelhantes desde 2021.