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Tem bichos-da-prata em casa? Há medidas simples para acabar com o problema

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  • Há 1h e 52min
Tem bichos-da-prata em casa? Há medidas simples para acabar com o problema - TVI
Bicho-da-prata
Bicho-da-prata

Imagem de Hans por Pixabay

Bichos-da-prata: saiba porque aparecem em casa e como evitá-los

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Pequenos, rápidos e difíceis de detetar, os bichos-da-prata podem surgir nos locais mais inesperados da casa. É comum encontrá-los debaixo de móveis, dentro de gavetas ou em zonas de arrumação, sobretudo em espaços escuros e pouco movimentados.

Estes insetos são particularmente atraídos por ambientes escuros, resíduos de amido, restos de comida, papel e cartão. Por isso, despensas, gavetas e áreas onde se acumulam objetos podem tornar-se locais propícios à sua presença.

Mas há formas simples de tornar a casa menos atrativa para estes insetos.

Menos tralha significa menos esconderijos

Uma das principais medidas de prevenção passa por evitar a acumulação de objetos. Quanto mais desorganizado estiver um espaço, mais esconderijos existem para os bichos-da-prata.

Uma boa solução é substituir as caixas de cartão por caixas de plástico rígido, especialmente nas zonas de arrumação. Manter os objetos organizados também ajuda a reduzir os locais onde estes insetos se podem esconder. As infestações mais graves estão frequentemente associadas a áreas com muitos objetos armazenados de forma desordenada.

A limpeza também é importante

Aspirar regularmente pode fazer a diferença. É importante dar especial atenção a zonas que normalmente ficam esquecidas, como debaixo dos móveis e dentro das gavetas.

Além de remover os próprios insetos, a aspiração ajuda a eliminar resíduos que podem servir de alimento. Nas limpezas mais profundas, incluindo as anuais, estas áreas menos acessíveis não devem ser deixadas de lado.

Controle a humidade

Outro fator importante é a humidade. Ambientes com níveis elevados de humidade favorecem a presença de bichos-da-prata, pelo que é aconselhável controlar este problema, sobretudo em divisões pouco ventiladas.

Casas de banho, caves e outros espaços com pouca circulação de ar podem beneficiar da utilização de desumidificadores ou ventiladores, ajudando a criar condições menos favoráveis à proliferação destes insetos.

Verifique os espaços de arrumação

A inspeção regular das zonas onde guarda objetos também pode ajudar a evitar que o problema se espalhe.

Sempre que mudar coisas de lugar, aproveite para verificar gavetas, prateleiras e cantos mais escondidos. Desta forma, poderá detetar eventuais insetos antes de os transportar inadvertidamente para outras divisões da casa.

Evite deixar alimentos expostos

Por fim, é essencial reduzir as possíveis fontes de alimento. Massas, cereais e outros alimentos ricos em amido devem ser guardados em recipientes herméticos.

Também é importante limpar rapidamente qualquer resto de comida que fique nas superfícies. Ao eliminar estes resíduos, reduz os fatores que podem atrair os bichos-da-prata.

Assim, manter a casa organizada, apostar numa limpeza regular, controlar a humidade e guardar corretamente os alimentos são algumas das principais medidas para tornar o ambiente menos favorável à presença destes insetos.

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