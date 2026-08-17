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Morte envolta em mistério. Atriz mundialmente famosa morre aos 36 anos

  • Ricardina Batista
  • Há 3h e 49min
Morte envolta em mistério. Atriz mundialmente famosa morre aos 36 anos - TVI

Hayden Panettiere, atriz conhecida pela sua participação em «Heroes» e «Nashville», morreu aos 36 anos. A família preferiu não divulgar a causa da morte

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O mundo da sétima arte está de luto. Hayden Panettiere, atriz conhecida pela sua participação em «Heroes» e «Nashville», morreu aos 36 anos. A notícia foi confirmada pela família e por representantes da atriz em declarações a vários órgãos de comunicação social, nomeadamente à People. A causa da morte não foi divulgada pela família e permanece em mistério. A NBC News avança que a causa da morte de Hayden está a ser investigada pelas autoridades. 

Hayden Panettiere tinha publicado as suas memórias em maio. Com o título «This is Me: A Reckoning», a obra aborda a depressão pós-parto, traumas e um processo de adição.

O pai da atriz, Skip Panettiere, descreveu a filha como uma força da natureza e lamentou profundamente a sua partida precoce. «É com profunda tristeza que partilhamos a morte trágica de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe imenso amor e alegria a todos os que a conheceram - e aos milhões que a viram no ecrã».

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