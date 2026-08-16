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Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais de uma menina. O significado do nome escolhido e a curiosidade que partilham com outro ator famoso

  • Ricardina Batista
  • Há 2h e 58min
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais de uma menina. O significado do nome escolhido e a curiosidade que partilham com outro ator famoso - TVI

É uma menina! Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais e já apresentaram a bebé ao mundo e revelaram o nome escolhido

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Kelly Bailey e Lourenço Ortigão deram as boas-vindas a uma menina. O casal anunciou este domingo, dia 16 de agosto, que tinham sido pais do segundo filho. A bebé nasceu no dia 11 de agosto e chama-se Julieta.

No Instagram revelaram aquela que é a primeira foto da bebé, tirada logo após o parto na maternidade. A publicação rapidamente se encheu de centenas de mensagens de parabéns. «Uma vida feliz», desejou Cristina Ferreira

«Que felicidade imensa receber a nossa Julieta! Uma bênção que veio encher ainda mais o coração desta família. Eu e o avô estamos radiantes de felicidade e muito, muito babados!», escrevei Carolina Ortigão, mãe de Lourenço Ortigão e avó da menina.

Julieta veio ao mundo apenas dois dias depois de Lourenço Ortigão celebrar o 37 aniversário, a 9 de agosto. É a segunda filha do casal de atores, que também é pai de Vicente Blue, de três anos. Curiosamente, Julieta é também o nome de uma das filhas de outro ator muito conhecido: Ricardo Pereira.

 

O significado do nome Julieta

Julieta é um nome elegante que surgiu como diminutivo do nome Júlia (O feminino de Júlio). Tem o significado de «jovem», «cheia de vida» e «cheia de juventude». Está ligado à força e ao amor romântico. Representa o amor verdadeiro. A paixão forte e a coragem.

 

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