Esta portuguesa é um verdadeiro fenómeno nacional e namora com um dos homens mais cobiçados do mundo

Francisca Cerqueira Gomes é uma das jovens portuguesas que mais se tem destacado no universo da moda e do entretenimento, consolidando uma carreira que atravessa fronteiras e ganha cada vez mais projeção internacional. Modelo, influenciadora digital e atriz, Kika, de 23 anos, tem vindo a construir um percurso sólido, marcado pela presença constante em campanhas de marcas de luxo, desfiles internacionais e projetos televisivos.

Filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes e do antigo piloto Gonçalo Gomes que está a viver atualmente no Dubai, Kika ganhou inicialmente notoriedade mediática devido ao contexto familiar. No entanto, rapidamente conseguiu afirmar a sua própria identidade profissional, afastando-se da simples associação ao nome dos pais e construindo um percurso autónomo no mundo da moda e do entretenimento.

A nível televisivo, Kika Cerqueira Gomes deu também os primeiros passos como atriz, estreando-se na novela “Festa é Festa”, da TVI. Esta experiência reforçou a sua versatilidade e abriu novas portas no meio artístico nacional.

Nas redes sociais, a jovem modelo assume-se como uma das influenciadoras portuguesas mais seguidas da atualidade, partilhando conteúdos ligados ao estilo de vida, beleza, bastidores de eventos e semanas da moda. A sua presença digital é marcada por uma estética cuidada e uma ligação próxima com os seguidores, que acompanham diariamente o seu percurso profissional.

Para além da carreira, Kika tem também estado frequentemente em destaque pela sua vida pessoal. Mantém uma relação amorosa com o piloto francês de Fórmula 1 Pierre Gasly, o que a levou a tornar-se uma presença habitual nos paddocks internacionais e em eventos ligados ao desporto automóvel e à alta-costura. A sua ligação ao universo da Fórmula 1 tem contribuído ainda mais para a sua projeção internacional, tornando-a uma figura reconhecida em diferentes contextos mediáticos.

Com um percurso em ascensão e uma presença cada vez mais forte no panorama internacional, Kika Cerqueira Gomes afirma-se como um dos rostos portugueses mais promissores da nova geração da moda e do entretenimento.