Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 13min
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração - TVI

Um verdadeiro casal de artistas.

Raquel Tillo, atriz e comediante portuense de 32 anos, está a viver uma fase especial: tornou-se recentemente noiva de Inês Marques Lucascantora de 27 anos, com quem namora desde 2021.

pedido de casamento foi feito num cenário romântico à beira-mar, com as duas artistas a exibirem os anéis de noivado e uma legenda simples mas marcante: «SIM SIM SIM». A publicação nas redes sociais emocionou os seguidores de ambas.

A história do casal começou de forma peculiar durante a pandemia de COVID-19. Raquel organizou uma série de diretos no Instagram chamada Gayla, um projeto de talentos e humor que juntou artistas e aspirantes. Foi através desta iniciativa que Inês, então participante, enviou vídeos a Raquel e acabou por conquistar o seu coração.

No início da relação, o casal viveu separado por mais de 5 000 quilómetros: Raquel estava em Nova Iorque enquanto Inês permanecia em Portugal. A distância não impediu a ligação de crescer, levando-as agora a dar o passo do noivado.

Raquel Tillo é conhecida em Portugal pelo seu trabalho no teatro e na televisão – tendo participado em programas como Dança com as Estrelas – e pela sua presença nas redes sociais, onde conquistou grande visibilidade com o projeto Gayla e a sua autenticidade.

Com o noivado confirmado, Raquel e Inês celebram não só o amor que as une, mas também a forma como transformaram um encontro virtual num compromisso de vida. A reação dos fãs tem sido entusiástica, enquanto aguardam notícias sobre os preparativos do casamento.

Recorde aqui a participação de Raquel Tillo em «Congela»:

