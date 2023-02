«O Triângulo»: Já há data de estreia para o novo reality show da TVI. Começa a contagem decrescente!

Cristina Ferreira revela novo Reality Show: «Não tem nada a ver com amor ou triângulos amorosos»

Revelados novos detalhes do Triângulo: «Quem controla tudo é você…»

A TVI está a preparar um novo reality show que vai revolucionar a televisão portuguesa. Muito se tem falado sobre «o Triângulo» e agora foi finalmente revelada a data de estreia.

Segundo o que foi anunciado pela TVI, «o Triângulo» estreia já no próximo domingo, dia 26 de fevereiro. Mas em que consiste? Fique a conhecer mais alguns pormenores deste detalhes formato inovador.

«Nos 30 anos TVI, o reality tem um novo formato e o jogo ganha uma nova forma», anunciou Cristina Ferreira no início deste mês. «Tudo se vê e tudo se sabe, sem segredos. A vida acontece em direto. A partir de agora, o jogo da vida é para viver a sério», desvendou. «Quem controla tudo é você», acrescentou.

Anteriormente, Cristina Ferreira já tinha revelado mais detalhes, em entrevista ao Dois às 10. «O Triângulo é de facto um novo reality show. Claro que tem de haver uma casa e podemos olhar para eles durante as 24h00 (…) Não tem a ver com a amor, não tem a ver com triângulos amorosos», esclareceu na altura.

«É de facto desafiante, é talvez o reality mais completo de sempre. É para quem goste de aventura, para quem goste de perceber os seus limites. É um desafio para anónimos. Não há famosos, não há pessoas repetidas», sublinhou.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI rematou: «A própria casa vai ser um bocadinho diferente do que aquilo que imaginam. Isto é para duros, para pessoas que tenham mesmo capacidade para estar neste reality».