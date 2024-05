Momento tenso! Militar tenta fazer Catarina Miranda obedecer, mas a concorrente continua a rir

O Big Brother aplicou uma sanção nunca antes vista aos concorrentes do Big Brother, dado que continuam a desrespeitar as regras fundamentais do programa. Além de ficarem sem tabaco e sem café, os concorrentes firam sob a ordem de um grupo de militares.

Catarina Miranda teve um intenso frente a frente com um dos militares, que a tentava convencer as respeitar as ordens superiores. «Não há jogos com o Big», explica, de maneira firme, o militar. Contudo, Catarina Miranda não contém o riso.

«As desculpas evitam-se. Não há jogos com o Big. É simples. Não já justificação. Só tens de entender. Não há jogos com o Big», insiste o militar

Recorde-se que Catarina Miranda, em conjunto com Inês Morais, tiveram uma reação inesperada à sanção do Big Brother e não contiveram o riso.

«Os incumprimentos têm sido sucessivos, mesmo depois de eu ter prometido tolerância zero. Hoje voltam a ser sancionados. A partir de agora e até hora em contrário, vão ficar sem tabaco e sem café», comunicou o Big Brother.