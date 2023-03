Noite entre Moisés Figueira e Sara Sistelo acaba de maneira escaldante! Veja todos os pormenores

Carolina não acredita que Sara seja indiferente aos beijos de Moisés com Mariana: «Claramente não me parece»

A noite começou com um convite de Sara Sistelo a Moisés Figueira para uma ida a sós à discoteca da casa. Sem saberem o que os esperava, os concorrentes aceitaram o desafio do Mestre e entraram na discoteca com o objetivo de celebrarem a amizade entre os dois, no entanto, rapidamente a temperatura subiu entre os dois.

Depois de pedirem ao Mestre uma música «picante», a tensão entre Moisés e Sara subiu e o concorrente decidiu fazer uma dança para a colega. A suposta celebração da amizade entre os dois tornou-se num momento escaldante.

Moisés Figueira protagonizou uma lap dance que deixou Sara Sistelo sem reação. A concorrente entregou-se aos encantos do concorrente e rapidamente a temperatura subiu entre os dois. Também os concorrentes na casa tiveram a oportunidade de assistir à lap dance de Moisés e à reação de Sara, tendo estes ficado incrédulos com o que estava a acontecer.

Depois da lap dance, a temperatura continuou elevada entre os dois e entre carinhos, abraços e conversas picantes, os concorrentes quase se beijaram! Mas os concorrentes não ficaram por aqui… A certo momento, Moisés acabou por se despir totalmente à frente de Sara e esta ficou sem reação! Moisés e Sara acabaram por abandonar momentos depois a discoteca da casa, enfrentando os concorrentes que assistiram a uma parte do que aconteceu entre os dois.

Mais tarde, já na casa, Moisés e Sara conversaram sobre o que aconteceu entre os dois e esclareceram as intenções de cada um. Os dois confessaram que não pretendem envolver-se de forma séria um com o outro, no entanto, a conversa entre os dois acabou de maneira picante, com muitas provocações à mistura.