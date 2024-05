Em lágrimas, João Oliveira ameaça desistir do Big Brother: «Se calhar mais vale fazer como o Kika (...) Sinto-me inútil»

No Big Brother, o jogo torna-se cada vez mais difícil. No meio de conflitos e discussões, há quem ceda à pressão. João Oliveira desabou em lágrimas no confessionário, em conversa como anfitrião da casa.

O «Big» começou por questionar ao concorrente: «Porque é que está tão angustiado, João?», ao que o mesmo responde em lágrimas: «Se calhar mais vale fazer como o Kika». Relembre-se de que o ex-concorrente Luís Fonseca, também conhecido por “Kika” desistiu do programa. Estará a participação de João Oliveira em risco?

O concorrente acrescenta ainda: «Preciso de respirar um bocadinho Big. Só isso (…) Aos anos que não chorava, foi preciso vir para uma casa destas para eu chorar outra vez» Chateado com o jogo, João desabafa: «Ou tenho de chatear alguém, ou tenho que assaltar alguém, ou tenho que insultar, ou tenho que falar de religiões (…) Se para ter longevidade no programa é preciso este tipo de cenas fico um bocado assustado. Estou a sentir-me inútil aqui no meio.»