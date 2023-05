Helena Isabel é surpreendida com declaração de amor: «Serás sempre a minha eterna “namorada”»

Helena Isabel radiante com a sua nova personagem: «Foi um desafio grande!»

Helena Isabel desfaz-se em elogios a ator que começou nos «Morangos com Açúcar»

Helena Isabel: «Há personagens que me foram indiferentes»

No passado dia 8 de maio, Agir, cantor, produtor musical e músico português, partilhou uma mensagem muito bonita, na sua página de Facebook. O texto emocionante foi dedicado à sua mãe: Helena Isabel, a atriz que dá vida a Manuela em «Queridos Papás», e que outrora deu vida a Graça em «Quero é Viver».

Na publicação, o artista escreveu:

"Somos dos mesmos ossos, das mesmas mãos. Cada pedra no sapato tiraste para não doer. Hoje, já as consigo tirar sozinho, mas vejo-te em cada uma delas, como quem ensina um filho a apertar os sapatos.

Embirrava quando me escolhias a roupa antes de ir para escola. Embirrava porque queria ser muito independente. (Independente como sempre foste.) Acho que não somos assim tão diferentes. Bem sei que és mais gira, mas somos da mesma margem: do lado de cá. Do lado das coisas não ditas, dos gestos que falam, porém.

Ainda que por vezes distante, não há dia que passe em que as tuas raízes não furem o meu chão. Sinto-me sempre abraçado para onde quer que vá. Nem sempre aviso que já cheguei porque, no fundo, nunca parto. Tentarei ser mais carne e menos sombra.

O que nos vai por trás dos olhos só nós mesmos é que sabemos, mas podes tentar explicar. Mesmo que não perceba, estarei cá para te ouvir.

“Ai que bem que ela está, nem parece a idade que tem”, ouço dizer.

Não és número, és palavra. Palavra que ao longo da vida já fez tanta gente sentir. Palavra que ainda hoje faz tanto sentido. Estás longe de ter passado. És do teu tempo que é agora e sempre que queiras. Disso eu tenho a certeza.

Não sei se é da comida saudável que comes, mas fazes-me bem. Mesmo que em tempos te tenhas sentido impotente, a carruagem nunca descarrilou. Pode ter abanado um pouco a nossa bagagem, mas nunca descarrilou.

Sou teu, dos teus ossos. E mesmo que as articulações possam ficar meio bambas de quando em quando, serás sempre a minha eterna “namorada”.

Com amor, Bernardo.".

Percorra a galeria para ver a fotografia partilhada pelo artista Agir.