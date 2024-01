Horóscopo 2024: Saiba o que lhe reservam os astros no novo ano (há signos com muita sorte ao amor)

As previsões dos signos para 2024 com as duas tarólogas mais conhecidas.

Na última semana do ano, Maria Helena Martins esteve no Goucha e Joana Diana esteve no Dois às 10 para revelar o que é que 2024 tem reservado para cada signo.

Maria Helena Martins fez uma leitura de cartas detalhada que pode espreitar aqui.

PREVISÕES DOS SIGNOS PARA 2024 DE MARIA HELENA MARTINS

Carneiro - Carta “O eremita”

Descubra quais as principais previsões para 2024. Vai ser um ano de viragem, está à procura de respostas. Vai ganhar uma nova perspetiva das situações. Março e abril são os meses mais intensos.

Amor: Pode ter encontros e reencontros inesperados e marcantes.

Saúde: Tendência para dores de costas, poupe a coluna.

Trabalho: Vai amadurecer planos para uma mudança.



Touro – Carta “A Justiça”

Vai ser um ano de equilíbrio, vai pôr a sua vida em ordem. Janeiro é um mês favorável, vai começar o ano cheio de motivação.

Amor: Vai procurar construir bases mais sólidas.

Saúde: Está em boa forma, evite os excessos.

Trabalho: Procure avançar com novas ideias, vai ter conquistas.

Gémeos – Carta “O Imperador”

Vai ser um ano de expansão e conquista. Os melhores meses vão de maio a outubro.

Amor: Vai procurar manter o que tem, procura estabilidade.

Saúde: Mantenha boas rotinas, é um ano exigente, esteja em forma.

Trabalho: Confie nas suas capacidades, pode alcançar metas importantes.

Caranguejo - Carta “A Força”

As previsões dos signos para 2024, agora em Caranguejo. Saiba usar os seus dons em seu benefício. Entre setembro e novembro resolva assuntos pendentes, feche ciclos.

Amor: Vai ter novas pessoas a entrar na sua vida, elas trazem mudanças.

Saúde: Oiça o seu corpo e respeite os seus limites.

Trabalho: Siga a sua intuição.

Leão – Carta “O Carro”

A sua vida vai finalmente a andar para a frente.

Até setembro haverá muita coisa a acontecer na sua vida

Amor: Vai ganhar uma nova perspetiva em relação àquilo que procura.

Saúde: Proteja o coração. Evite o que lhe faz mal.

Trabalho: Pode abraçar um novo projeto, mudar de trabalho ou carreira.

Virgem – Carta “A Estrela”

2024 vai trazer alguns desafios, mas terá proteção especial.

Entre junho e novembro pode estar mais introspetivo.

Amor: Vai ter amadurecimento, vai procurar um compromisso.

Saúde: Instável, faça reiki, procure manter o equilíbrio.

Trabalho: Inicia um novo ciclo, aquilo que começar vai ganhar desenvolvimentos nos próximos dois anos.

Balança – Carta “A Roda da Fortuna”

Mudanças inesperadas. Março, abril e outubro vão ser meses mais intensos-

Amor: Pode sentir algumas dúvidas, andará instável.

Saúde: Tensão arterial instável, atenção.

Trabalho: Defina estratégias.

Escorpião - Carta “O Mágico”

Previsões dos signos 2024 de Escorpião? Vai ser um ano positivo, vai ter o poder de mudar a sua vida. Fase muito favorável a partir de maio.

Amor: Vai investir na estabilidade.

Saúde: Evite excessos.

Trabalho: Mantenha o foco, concentre-se.

Sagitário – Carta “A Papisa”

Vai ser um bom ano para estudar e para desenvolver projetos.

No último trimestre do ano estará mais impaciente.

Amor: Está inspirado para o romance, para a partilha.

Saúde: Goza de proteção mas mantenha a vigilância.

Trabalho: Use a criatividade, desenvolva ideias e projetos.

Capricórnio – Carta “O Sol”

Vai ser um ano feliz e leve, vai desfrutar das conquistas. Entre setembro e outubro resolva os assuntos pendentes.

Amor: Só vai investir em relações que lhe dão a estabilidade que procura

Saúde: Descontraia, proteja a sua saúde mental.

Trabalho: Pode abraçar novos desafios e expandir a sua carreira.

Aquário – Carta “O Mundo”

Este ano vai ser marcado pelo início de um novo ciclo.

Os melhores meses são janeiro, fevereiro e março.

Amor: Pode ter boas surpresas e até um novo amor.

Saúde: Corrija desequilíbrios, escolha o que é melhor para si.

Trabalho: Controle a impaciência, pode ter alguns desafios pela frente.

Peixes – Carta “O Louco”

Vai ser um ano instável, pode enfrentar algumas provas.

Tenha coragem, sobretudo entre julho e novembro.

Amor: Pode tomar decisões importantes, que podem mudar a sua vida.

Saúde: Descanse, pode ter insónias e problemas de sono.

Trabalho: Está muito disperso, pode ser difícil focar-se no mais importante.

Os signos mais favorecidos vão ser Touro, Gémeos, Escorpião e Sagitário. Leão e Virgem vão ter boas perspetivas na área profissional. Capricórnio vai sentir alívio em relação a situações que o incomodavam.

PREVISÕES DOS SIGNOS PARA 2024 DE JOANA DIAS

Joana Dias também fez uma leitura muito detalhada sobre como vai ser o novo ano para os 12 signos, não só revelou quais aqueles que vão ter mais sorte no amor, como também aqueles que vão ter uma mudança de emprego que pode mudar a sua vida.

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias traz as previsões de cada signo para 2024. 2024 será um ano regido por Saturno, planeta do karma, planeta do tempo, ou seja «Aquilo que andámos a semear, este ano vamos ter a nossa retribuição».

O número do ano 2024 é o oito e a cor predominante é o encarnado. Para todos os signos será um ano de muito trabalho.

Para Carneiro, será um bom ano para se apaixonar, para novidades nas relações, ter bebés, crescer, estruturar na relação, têm que ter atenção à impaciência, há novidades positivas nas relações. A nível de trabalho, bons resultados também, retorno do investimento no trabalho, dado que é um signo muito pro-ativo. Em termos de saúde, será um ano equilibrado e bom.

As pessoas do signo Touro até maio vão ter uma boa saúde, vão sentir-se bem, com carisma e empoderados, no entanto, a partir de maio/junho vão sentir falta de entusiasmo. No amor, uma relação equilibrada o ano todo, estável, com compromisso e vontade de amar. A nível profissional: aproveitem o boost até maio.

Para Gémeos, a nível de relações, até maio vão ter alguma instabilidade. A nível profissional, a partir de maio vão conseguir contrariar isso. Na saúde, os primeiros seis meses sentir-se-ão mais cansados, mas quando Júpiter entrar vai ser um resto de ano incrível.

O signo Caranguejo no amor têm tudo para ter um ano equilibrado, estão exigentes, estão para amar, pois querem sempre muito afeto. Os solteiros vão ter alguma dificuldade no amor. A nível de trabalho, vai ser um ano exigente, como gostam mais de amar do que trabalhar vai ser um ano difícil. Ano muito exigente a nível profissional, mas com boa gestão vai ser ano excelente. Na saúde, vão estar mais cansados nos primeiros meses, mas depois arrebitam!

Para as pessoas de signo Leão será um ano que começa desafiante para eles. Nas relações, em maio, junho e agosto vai ser desafiante, porém com conversa e flexibilidade tudo se resolve. A nível profissional vão ver mudanças positivas, oportunidades. Se agarrarem as oportunidades, vão acabar bem. A nível de saúde, será equilibrada e pode trazer novos hábitos alimentares para ter mais saúde.

Para Virgem, querem amar, mas são tímidos. Vai ser um ano mais para trabalho, e o retorno profissional vai ser incrível. Muito trabalho e portanto a saúde é mais a nível mental, com muitas ideias, mas tentem desacelerar um pouco.

Para Balança, a nível das relações em bom português ou «vai ou racha». Há pessoas que podem ter relações mais a fingir… quando houver os eclipses em março e outubro vai ficar à vista aquilo que não se quer ver, tanto para o bom como para o mau. Grandes decisões devem ser tomadas a nível amoroso. A nível de trabalho, virão oportunidades únicas que devem agarrar. A nível de saúde, a saúde mental estará um pouco agitada.

Para Escorpião, a nível de relações está tudo ótimo para estruturar, e até fazer bebés. Saturno em peixes traz a estrutura na relação. A nível profissional, entram no ano a abrir e vão acabar no ano a a abrir também! A nível de saúde está estável, é para manter os hábitos.

As pessoas de signo Sagitário, nas relações começam o ano felizes, contentes e apaixonados, mas essa paixão pode tremer com os eclipses em março e outubro. Será um ano de momentos intensos que vão levar a decisões importantes. A nível profissional dizer sim a tudo e a nível de saúde, está tudo equilibrado.

As previsões dos signos para 2024, em particular para Capricórnio, é o ano ideal para estruturar a relação, para aprofundar uma relação amorosa. A nível profissional, devem agarrar todas as oportunidades pois 2024 traz uma novidade há muito esperada. A nível de saúde devem ter atenção, pois quando forem os eclipses qualquer coisa que se está a esconder pode aparecer.

Aquário vai ter um ano incrível nas relações, cuidado para não ter bebés, só se assim decidirem. A nível de trabalho, tudo aquilo que investiram nos últimos sete anos vão ter retorno este ano, é para fazer acontecer e para se estruturarem profissionalmente. A nível de saúde a física é importante mas a mental também, ou ainda mais. Atenção.

Para as pessoas do signo Peixes, a nível de saúde podem sentir-se mais «pesados». No amor, uma amizade colorida pode transformar-se num relacionamento sério. A nível de trabalho, quanto maior for o compromisso e a dedicação, maior será o retorno.

