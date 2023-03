Em homenagem à amiga que a salvou, Teresa Silva deu o nome «Sandro» ao filho

Goucha «chocado» com revelação de Teresa: «Tem a cobra em casa?!»

Teresa Silva, ex-concorrente do «Big Brother» e atual comentadora do reality show «O Triângulo», esteve presente esta quarta-feira, 15 de março, no programa «Goucha», onde revelou um momento difícil que teve de enfrentar: tentativa de violação.

A comentadora, tem dois filhos: Sandro e Tierry. Confessou que deu o nome de «Sandro» ao seu filho como «homenagem» à amiga Sandra, que foi quem a salvou no momento de aflição: «Um dia quando tivesse uma filha ou filho, sabia que era esse o nome».

Teresa Silva, contou ainda que só viu a «amiga que a salvou», Sandra, uma vez após muitos anos.