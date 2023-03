Teresa Silva revela que foi vítima de tentativa de violação: «Foi os piores momentos, minutos, da minha vida»

Teresa Silva defende o filho Tierry: «Ele não é nada como as pessoas o pintaram»

Goucha «chocado» com revelação de Teresa: «Tem a cobra em casa?!»

Teresa Silva, ex-concorrente do «Big Brother» e atual comentadora do reality show «O Triângulo», esteve presente esta quarta-feira, 15 de março, no programa «Goucha», onde revelou um momento difícil que teve de enfrentar: tentativa de violação.

«Eu tinha mais ou menos 10/11 anos, resolvi-me juntar com umas miúdas mais velhas para ir para a escola. Quando vinha embora, eu tinha medo, aquilo era um descampado, uma zona que não havia ninguém. E havia uma zona de mato, então resolvi subir e de repente…foi os piores momentos, minutos, da minha vida, quando alguém me agarra pelas costas, fiquei sem saber o que fazer», começou por contar.

Quem ajudou a ex-concorrente, foi a sua amiga e vizinha de prédio, Sandra: «Eu pedi-lhe para ir embora e que chamasse alguém. Salvou-me»

Teresa Silva não esconde que foi um caso que deixou «sequelas»: «Foi o pior momento que eu já passei na minha vida, fui vítima de um crime, tentativa de violação, marcou-me para sempre».

«Tudo isso mexeu muito comigo. A minha mãe na altura, estava grávida, quando soube da notícia, perdeu o bebé. A partir daí foi sempre um tabu na família, nunca falámos disso», acrescentou.

A ex-concorrente, deixa claro que até hoje sente medo de estar sozinha: «Sempre fui uma pessoa de ter medo de andar sozinha, até hoje tenho medo de estar sozinha».

«As pessoas que cometem este crime, não devem viver, não devem andar cá neste mundo», concluiu.