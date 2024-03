Cacau fica em choque com o que descobre sobre Marco

Há 2h e 51min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) já contou a Guto (Vitor Britto) e Pitty (Ludy Guimarães) que se zangou com Tiago (José Condessa) por ter descoberto que ele enganou Sal (Carolina Amaral) para a levar para a cama. Os irmãos desculpam Tiago a dizer que ele podia ser só imaturo naquela altura. Cacau admite ter ficado abalada por Marco (Diogo Amaral) os ter visto a beijarem-se, ficando atónita por Pitty lhe mostrar a ecografia do bebé que Marco vai ter com Vitória (Teresa Tavares). Cacau esboça ar dividido.