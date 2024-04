Comentadores analisam caso de idosa que recusa denunciar o filho que a deixou a sangrar, após espancamento

Hoje às 13:10

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma idosa, de 83 anos, que fugiu do filhos, descalça, de madrugada. partilhamos entrevista com a vítima Francelina Cardoso. A idosa recusa denunciar o filho que a deixou a sangrar após espancamento. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um menino de quatro anos esquecido em carrinha escolar. Partilhamos entrevista com a mãe do menino. O repórter Amílcar Matos faz o enquadramento do caso de um homem que incendiou carros para se vingar da ex. Os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam os casos.