Comentadores analisam caso de morte de bebé, de 3 meses, em creche

Há 2h e 47min

Na «Atualidade», a repórter Mariana Rebelo Silva faz o enquadramento do caso de um bebé, de três meses, que morreu na creche durante a hora de almoço. Foram feitas manobras de reanimação para salvar a menina, durante duas horas. A repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de um jovem, de 17 anos, esfaqueado. Partilhamos entrevista com testemunha, os nossos comentadores analisam o caso. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que esfaqueou a filha, no pescoço, e a ex-mulher na cabeça. Partilhamos entrevista com irmão e tio das vítimas. Os nossos comentadores analisam o caso.