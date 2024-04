Idosa de 86 anos morre após queda da varanda da sua casa. Filha exige indemnização ao senhorio

Hoje às 15:32

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Destino fatal». Recebemos em estúdio Raquel Lopes e Alfredo Antunes. O caso que expomos hoje tem por base um prédio em avançado estado de degradação, que provocou uma tragédia sem retorno. Nesse mesmo prédio, o senhorio alega falta de recursos para fazer obras, o que provocou a queda de uma varanda onde se encontrava a dona Joaquina, mãe de Raquel, que uns dias depois acabou por falecer. Hoje, a sua filha está à procura de justiça e, ainda, alertar para a falta de condições em que os restantes inquilinos do prédio vivem. Ouvimos ambas as partes.