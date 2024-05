Saiba quem foi o concorrente a abandonar a casa esta noite!

Domingo, dia 05 de abril, foi noite de gala e de expulsão! Fábio Caçador, Gabriel Sousa, Arthur Almeida e Gil Teotónio estavam nomeados e, por isso, estavam em risco de sair da casa mais vigiada do país.

Na primeira parte do programa Fábio Caçador foi o primeiro concorrente salvo pelo público. O concorrente teve 45% dos votos.

Na segunda metade do programa, com 70% dos votos do público, Gabriel Sousa foi o segundo salvo da noite.

Na terceira parte do programa, o público decidiu e Arthur Almeida foi o concorrente menos votado tendo tido apenas 32% dos votos, e, por isso, abandonou a casa mais vigiada do país. Gil Teotónio continua na casa, tendo conquistado 68% dos votos.