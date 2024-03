Inconsciente, Cacau é salva por Heitor e Valdemar

Há 1h e 36min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) foge pelo mato, não repara num buraco no chão e cai lá para dentro, acabando por desmaiar. Valdemar (Vitor Hugo) consegue neutralizar o homem com quem lutava e corre para onde Cacau (Matilde Reymão) fugiu. Heitor (Adriano Toloza) não consegue neutralizar os outros homens e estes vão atrás de Valdemar. Os homens agridem Valdemar, vendo depois Cacau caída no buraco. Vão tirá-la de lá quando são alvejados na cabeça por Heitor, morrendo. Valdemar diz repreensivo a Heitor que não devia ter feito aquilo por agora nunca irem descobrir quem encomendou o rapto de Cacau. Valdemar e Heitor chegam com Cacau desmaiada. Ficam a pensar no que fazer por Cacau precisar de tratamento médico, mas não poderem levá-la ao hospital por ela estar indiciada pela morte de Pipa.