Hoje às 07:51

No «Esta Manhã», recebemos o advogado Filipe Almeida Calhau que apresenta algumas dicas para aliviar a sua carga fiscal, ou seja, para poupar no IRS ainda este ano. O advogado explica que o ideal é começar a seguir estas indicações só mais cedo possível, sendo que, desta forma, a juventude sai «privilegiada». Ainda há tempo para poupar no IRS, saiba como, aqui.