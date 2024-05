Como forma de protesto, Margarida Castro não se veste formalmente para a gala. Saiba o motivo

No Big Brother, mais uma gala de sábado começa, conduzida por Cláudio Ramos. Margarida Castro surge com roupa inusitada e justifica o motivo para não ter vindo vestida a «rigor» para a gala... E não foi a única. Descubra aqui!

Gabriel Sousa também não se vestiu formalmente: «Na verdade eu não me vesti de gala porque não me apeteceu muito (...) Todos recebem patrocínios de fatos e eu não tinha nada para vestir». Nisto, Cláudio Ramos «brincou» com o concorrente: «Eu tinha-lhe mandado um fatinho aí para casa».

Margarida Castro justificou a sua decisão: «Como o Gil disse que eu era fingida e nas galas era uma coisa, nos diretos outra e nas VT's outra, decidi vir como ando todos os dias para provar que não é verdade.» Catarina Miranda insurge-se e manda boca à ex-amiga: «Errado não está».