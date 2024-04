João Patrício deixa alerta: «Não vou permitir essas adjetivações machistas»

Há 3h e 54min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Quando o amor bate à porta». Recebemos em estúdio João Abrantes e Margarida Tomé. Margarida viveu na cave do prédio de João durante 7 anos sem pagar renda, em troca de prestação de serviços como porteira. Os dois mantinham um relacionamento secreto há 4 anos, mas quando o João ficou doente, afastaram-se e Margarida começou a namorar com outra pessoa. João exige agora que Margarida saia de casa e deixe os serviços como porteira. Margarida recusa-se a sair só porque o João está com ciúmes, no seu entender. Começamos por ouvir a opinião dos jurados, e o nosso apresentador deixa um alerta a João. João entra em discussão com membro do jurado.