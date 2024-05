Em lágrimas, Catarina Miranda abraça Gabriel Sousa e pede desculpa pelo incidente do copo: «Não fiz por mal»

Ao almoço, Catarina Miranda perde paciência e atira objeto: «Estás a tirar-me do sério!»

Após atingir Gabriel com um copo, Catarina Miranda desaba em lágrimas: «Não te queria aleijar…»

No Big Brother, a hora de almoço parecia tranquila, até que num abrir e fechar de olhos, os ânimos exaltaram-se! Catarina Miranda mostrou-se muito incomodada e revoltada com uma brincadeira de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável. «Achas que isto são atitudes? Achas que são comentários de amigo?» disse Miranda com alguma raiva da situação, dando sinais de estar a atingir um limite. Veja o momento aqui:

Limites acabaram por ser ultrapassados, quando Catarina Miranda pega num copo, atira-o e estilhaça-o. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos. Relativamente a este comportamento, conheça hoje à noite a decisão do Big Brother no Especial com Cláudio Ramos, a seguir ao Jornal Nacional.

Mais tarde, depois de se ter exaltado, Catarina Miranda regressou à casa e isolou-se do grupo.

Após atingir Gabriel Sousa com um copo, Catarina Miranda desaba em lágrimas na esfera e pede desculpa ao concorrente: «Não te queria mesmo aleijar, juro-te pela minha saúde, desculpa. Não fiz por mal. Eles estavam a dizer que foi para os olhos…Não queria mesmo aleijar, não era a minha intenção. Estou mesmo muito enervada».

«Estou tão farta do João, não consigo explicar. Faz-me muito mal. Ele começou de manhã a bater na porta, a provocar-me. Nunca o tratei mal, muito pelo contrário, sempre o tratei bem. Estou a comer uma refeição muito descansada e ela começa a meter detergente para a mesa do nada, depois começa a dizer para me calar…acho isto extremo. Acho que mais cedo ou mais tarde uma pessoa passa-se», acrescentou.

