Mário pressionou taxista a acelerar, mas agora recusa-se a pagar a multa. Juiz reage: «Depois não se queixe»

Hoje às 15:51

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Palavras não pagam dívidas». Recebemos em estúdio o taxista João Carvalho e o professor Mário Esteves. João aceitou fazer uma viagem do seu cliente Mário, e após este o ter pressionado para acelerar, João ultrapassou o limite de velocidade e, mais tarde, recebeu uma coima para pagar. Agora, Mário recusa-se a ter responsabilidade pela multa e o taxista reteve um aparelho do cliente, que este deixou dentro do táxi. Tudo aconteceu do Montijo para Lisboa. Ouvimos o testemunho do cliente Mário Esteves.