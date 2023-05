Matias e as crianças do colégio dão o «golpe fatal»

Há 55 min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) aborda Carvalhal, o juiz do processo do Tartaruguinhas, dizendo ter vindo ter com ele para apelar a que ele perceba que é muito grave se o Tartaruguinha for despejado. Jaime (Fernando Pires) e Simão (Pedro Sousa) aproximam-se com as crianças do colégio, que lhe dizem que vão ficar muito mal se o Tartaruguinha fechar, com Alex (Martim Balsa) a carregar que não tinha casa nem nada para comer antes de ir para lá. Carvalhal fica tocado.