Memória de Cacau está a voltar aos poucos: «E se esse rapaz for o pai do Marquinho»

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) disfarça a sua tensão por Cacau (Matilde Reymão) lhe dizer achar que devia tentar encontrar o rapaz de quem se lembrou por poder ser ele o pai do seu filho, não tendo ainda conseguido perceber se sente alguma coisa por ele. Fica mais aliviada por Regina dizer que vai falar com Marco (Diogo Amaral) sobre aquilo para ele compreender as suas hesitações sobre ele ser o pai do seu bebé.