Mónica Jardim fica em lágrimas com surpresa. E presta homenagem à mãe, que já partiu: «Mamã, um beijo...»

Há 28 min

A gala dos 31 anos da TVI, no Casino Estoril, foi também marcada por homenagens e muita emoção. Mónica Jardim foi surpeendida com uma homenagem. A apresentadora do Somos Portugal está «há dez anos a percorrer o País e há 20 anos como cara TVI». A apresentadora ficou em lágrimas com a surpresa. E prestou uma sentida homenagem à mãe, que já partiu: «Adorava ver-me na televisão. Mamã, um beijo...»