«O Heitor não merece ser condenado pela morte dele»

Há 12 min

Em «Cacau», Heitor (Adriano Toloza) sai disparado de um prédio, chocando com Tomané (Salvador Nery), que o tenta impedir de fugir. Heitor aponta-lhe uma arma, com Valdemar a impedir que a situação descambe. Heitor foge na mota. Valdemar golpeia Tomané e rouba-lhe a máquina fotográfica. Valdemar diz a Regina (Christine Fernandes) que ajudou Heitor a fugir por ele não merecer ser condenado por matar alguém como Nelson (Pedro Giestas). Assente à irmã ir agora ter com Simone (Alexandra Lencastre) para lhe sacar provas dela ter mandado raptar Cacau (Matilde Reymão).