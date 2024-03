Há 3h e 36min

No «Em Família», recebemos David Carreira, que apresentar o seu próximo espetáculo 'A Última Dança' no dia 11 de maio, em Lisboa. O artista fala-nos do seu papel de pai. Recorde-se que o cantor foi pai do pequeno Lucas, há cerca de 1 ano, fruto da sua relação com a atriz Carolina Carvalho.