Há 3h e 37min

No «Em Família», recebemos David Carreira, que nos fala do seu próximo espetáculo 'A Última Dança' com data marcada para dia 11 de maio, em Lisboa. O artista revela em exclusivo detalhes sobre o concerto que marca uma pausa na sua carreira: «O facto de fazeres uma última tour, puxa-te a querer sair em grande».